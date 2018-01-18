МИД Турции призвал Москву не выступать против операции в сирийском Африне

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Турция находится в координации с Россией по вопросам возможной операции в сирийском городе Африн. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

"Мы с РФ теперь страны-гарант, и координируемся, даже если у нас есть некоторые разногласия. Но мы работаем вместе, в том числе и по вмешательству в Африне", – сказал министр, передает РИА Новости.

По его словам, Москве "не следует беспокоиться и выступать против" по поводу военной операции, главное – обзавестись наблюдателями и обеспечить их безопасность.

"Для этого очень важна координация, которую мы активно проводим. Насчет воздушных атак мы все должны быть в контакте со всеми, кто там находится", – добавил Чавушоглу.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Анкара планирует нанести авиаудар по 149 целям курдских "Сил народной самообороны" в Африне.