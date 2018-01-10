Правительственные войска вернули контроль над авиабазой Абу-Духур в Идлибе

10 января, 23:10
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Правительственные войска восстановили контроль над авиабазой Абу-Духур в провинции Идлиб.
Авиабазу освободили после боев с боевиками запрещенной в РФ организацией "Джебхат ан-Нусра", в борьбе применялись авиация и артиллерия. Правительственные войска выбили террористов из 12 деревень и подошли к аэродрому вплотную. Выжившие боевики бежали, сообщает РИА Новости.
В этом месяце сирийская армия выбила террористов из десятков населенных пунктов на юге Идлиба и на севере провинции Хама. Кроме того, правительственные войска ликвидировали оружие боевиков, бронетехнику и машины с тяжелыми пулеметами.
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