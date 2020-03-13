Летняя пассажирская навигация на Москве-реке стартует 24 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон летней пассажирской навигации стартует на Москве-реке 24 апреля, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в ФГБУ "Канал имени Москвы", продлится он до 14 ноября, а предельный срок – 17 ноября, в соответствии с прогнозом по ледовым условиям.

В учреждении напомнили, что даты открытия и закрытия навигации устанавливает распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта (ФАМРТ).

Зимняя навигация экскурсионных теплоходов стартовала в столице 14 ноября. Москвичей и гостей города перевозят 10 всесезонных теплоходов ледового класса с усиленным корпусом. Они могут ходить при битом льде толщиной до 20 сантиметров. Во время сильных холодов, когда река промерзает глубже, ее предварительно расчищают ледоколы.

Зимние речные маршруты появились на Москве-реке относительно недавно, но уже успели стать популярными у москвичей и гостей города. В зимний период работают два наиболее востребованных туристических маршрутов. Они проходят через центральную часть города.

Во время экскурсии, которая длится 2,5 часа, туристы могут увидеть с воды такие достопримечательности, как Московский Кремль, собор Василия Блаженного, стадион "Лужники" и главный корпус МГУ на Воробьевых горах.