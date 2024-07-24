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24 июля, 10:52

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WDR: аэропорт Кельн/Бонн приостановил полеты из-за активистов в охраняемой зоне

Аэропорт в ФРГ приостановил полеты из-за появления посторонних в охраняемой зоне

Фото: x.com/Köln Bonn Airport

Аэропорт Кельн/Бонн принял решение приостановить вылет рейсов в связи с проникновением в особо охраняемую зону посторонних граждан. Об этом сообщает портал WDR.

Как сказано в материале издания, пятеро экоактивистов, представляющих движение Letzte Generation ("Последнее поколение"), проникли утром 24 июля в охраняемую зону и устроили провокацию. Они приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе, а также демонстрировали плакат с лозунгом "Нефть убивает".

"В настоящее время полеты приостановлены из-за полицейской операции", – уточнили в пресс-службе воздушной гавани в соцсети Х.

Ранее активисты, представляющие экологическое движение Last Generation, с помощью пожарной машины облили водой и оранжевой краской здание Минтранса Германии в Берлине. Видео было размещено в Сети. Таким образом члены этого движения отреагировали на отказ главы немецкого Минтранса Фолькера Виссинга от мер по защите климата.

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