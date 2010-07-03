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Москва 24

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12 августа, 20:20

Движение на набережных Москвы перекроют из-за полумарафона

транспорт спорт общество город

12 августа, 20:20

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральные московские набережные перекроют для проезда автомобилей 18 августа по случаю проведения полумарафона "Лужники".

О перекрытиях сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрытия будут действовать:

  • на улицах Лужники, Москворецкой, Балчуг, Болотной
  • на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской, Космодамианской, Шлюзовой, Софийской набережных
  • на Большом Москворецком мосту
  • на площади Васильевский Спуск

Полное перекрытие на этих участках будет действовать с 6:30 до 13:00.

19 мая 2019 года прошел самый массовый забег России на 21,1 километра – Московский полумарафон. Его маршрут проходил мимо стен Кремля и по набережным в центре столицы.

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транспорт спорт общество город

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