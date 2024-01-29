Глава Минцифры назвал причину временного отключения связи 4G в ряде регионов СЗФО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Временное отключение связи формата 4G в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях связано с техническими мероприятиями. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Это технические мероприятия", – цитирует его ТАСС.

На вопрос, планируется ли отключение связи 4G в других регионах, министр ответил отрицательно, при этом допустив такую возможность.

До этого стало известно, что в 2024 году в РФ могут вырасти цены на мобильную связь. По информации СМИ, это произойдет из-за высоких расходов операторов на 4G. Рост стоимости услуг прогнозировался в два раза.

