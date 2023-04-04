Хинштейн прокомментировал предложение главы СПЧ заблокировать "Википедию"

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Заблокировать "Википедию" можно лишь в том случае, если будет создан ее российский аналог. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По словам депутата, отечественный аналог при этом должен иметь не только верифицированные материалы, но и такой же удобный интерфейс.

"В то же время блокировок и прочих неприятностей можно вполне избежать, если администрация русского сегмента Wiki удалит запрещенные материалы и выполнит требования Роскомнадзора", – написал Хинштейн.

Парламентарий отметил, что в "Википедии" содержится свыше 1,9 миллиона статей. При этом вопросы вызывают лишь несколько сотен. Хинштейн задался вопросом, стоит ли делать заложниками десятки миллионов российских пользователей из-за этого. Ведь от блокировки портала пострадают именно они, заключил депутат.

С предложением заблокировать "Википедию" и создать аналогичный ресурс ранее выступил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его мнению, ресурс содержит много политических и исторических искажений.

Предложение прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что говорить о блокировке портала еще преждевременно. Прежде чем заявлять о закрытии "Википедии", необходимо создать в России аналог с проверенной информацией.

В свою очередь, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Викимедиа.Ru" (поддерживает российскую версию "Википедии") Станислав Козловский отметил, что если власти заблокируют ресурс на русском языке, то россияне так или иначе продолжат читать статьи портала. При этом редактировать материалы они смогут лишь из другой страны.

"Актуальный репортаж": Минцифры планирует запустить российский аналог "Википедии"

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