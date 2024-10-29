Суд приговорил к 25 годам убийцу экс-командира подлодки "Краснодар"

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Краснодарский краевой суд приговорил Сергея Денисенко к 25 годам лишения свободы за убийство экс-командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, передает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Согласно приговору, осужденный проведет первые пять лет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на год и 9 месяцев после освобождения.

Тело 42-летнего Ржицкого с огнестрельными ранениями обнаружили рано утром 10 июля в районе Береговой улицы в Краснодаре. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с его убийством. Вечером 11 июля сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу.

По словам официального представителя МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого удалось найти на съемной квартире в Туапсе. У него изъяли пистолет с глушителем. Как выяснилось, он также планировал покинуть Россию.

Денисенко признал вину и рассказал, что операция была организована сотрудниками Службы безопасности Украины.