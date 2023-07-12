Следователи выяснили, что подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал вылететь в Турцию

Фото: МВД России

Подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал вылететь в Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В ходе обыска по месту проживания подозреваемого были обнаружены авиабилеты, свидетельствующие о его намерении вылететь в Турецкую Республику, а затем в Швейцарию", – заявил источник агентства.

По данным следствия, 10 июля уроженец Украины Сергей Денисенко несколько раз выстрелил в замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодарского края Станислава Ржицкого.

На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства.

Как отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемого удалось найти на съемной квартире в Туапсе. Она добавила, что у мужчины изъяли пистолет с глушителем.

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