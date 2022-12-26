Организатора частного дома престарелых в Кемерове арестовали

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца организатора частного дома престарелых, в котором при пожаре погибли 22 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд постановил избрать в отношении Смирнова Андрея Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", – сказал судья.

Ранее Смирнов признал себя виновным по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар произошел в ночь на 24 декабря. В нем погибли 22 человека.

По предварительным данным, возгорание началось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Между тем в правительстве региона сообщили, что внеплановые проверки в пансионатах, реабилитационных центрах и других объектах, которые начались в области после пожара, выявили ряд нарушений.



Требования пожарной безопасности грубо нарушались в сгоревшем приюте в Кемерове

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