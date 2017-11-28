России не стоит перекладывать свои проблемы с допингом на МОК и WADA − Паунд

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Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказал мнение, что России не стоит перекладывать свои проблемы с допингом на Международный олимпийским комитет (МОК) или WADA.

"Пытаться в средствах массовой информации представить все так, будто это проблема не в России, а в МОК или WADA, в корне неверно. Проблема с допингом − у России. По крайней мере, в отношении легкоатлетов был введен общий запрет, и, учитывая ситуацию, я считаю, что правильно", − отметил он в разговоре с RT.

Ранее комиссия МОК поверила показаниям бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, о чем сказано на сайте организации. Если с ними согласится весь МОК, это может привести к отстранению сборной России от Зимних Игр в Южной Корее.

Олимпийский комитет уже пожизненно дисквалифицировал некоторых наших спортсменов, аннулировав их результаты на соревнованиях в Сочи в 2014 году. Накануне медалей лишили бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова и биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову.

Как развивается допинговый скандал вокруг России читайте в материале портала Москва 24.