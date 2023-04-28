Юрист заявил, что признание вины Блиновской усугубило ее положение

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Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский назвал ошибкой признательные показания Елены Блиновской, обвиняемой по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, сообщает газета "Известия".

По его словам, признавшись на допросе в содеянном, она только усугубила свое положение. Юрист напомнил, что в этом году в уголовное законодательство РФ внесли изменения, которые позволяют бизнесу ответить экономическими мерами за преступления, связанные с предпринимательской деятельностью.

Хаминский пояснил, что теперь для прекращения уголовного преследования по налоговым статьям достаточно погасить в бюджет инкриминируемую налоговую задолженность. При этом закон не требует признания в совершении преступления.

"Перед Блиновской стояла альтернатива: молча уплатить в бюджет 918 миллионов рублей и на законных основаниях потребовать прекращения уголовного дела или же уплатить, признать вину и оказаться перед угрозой привлечения к уголовной ответственности на этот раз за отмывание", объяснил юрист.

Ранее в СК сообщили, что Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину. Теперь следствию в рамках предварительного расследования предстоит установить, кто предупредил блогера о готовящемся задержании, что являлось следственной тайной, охраняемой законом.

СК попросит Пресненский районный суд избрать в отношении Блиновской меру пресечения в виде ареста. Суд по делу блогера состоится в пятницу, 28 апреля.

Блиновской предъявлено обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. Расследование по делу продолжается. Сейчас специалисты собирают доказательственную базу.

О задержании блогера стало известно утром 27 апреля. Поводом для возбуждения дела стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Следователи также допросили супруга Блиновской. По данным Следкома, блогер действительно могла легализовать сокрытые средства путем их вложения в компанию, учредителем которой является ее муж.

Отмечалось, что Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что она не покупала билеты из Белоруссии и собиралась перебраться в Литву в "стиле Собчак". В СМИ не исключили того, что блогер могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.

Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере