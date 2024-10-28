Эрдоган заявил о ликвидации 213 террористов после ЧП на объекте Tusaş в Анкаре

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После теракта, совершенного в Анкаре 23 октября, были ликвидированы 213 боевиков, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров. Трансляцию мероприятия вел телеканал TRT Haber.

Кроме того, он указал, что Турция поразила более 470 целей запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Эти объекты были расположены на севере Ирака и Сирии.

В Анкаре 23 октября произошел теракт на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş. По данным СМИ, ЧП произошло у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом расположена турецкая база ВВС.

По версии журналистов, злоумышленники приехали ко входу компании на такси. После этого произошел взрыв автомобиля, а затем два террориста зашли внутрь здания и захватили в заложники сотрудников компании. По последним данным, при теракте погибли пять человек, еще 22 пострадали.

В МВД Турции заявили, что теракт был организован запрещенной в стране РПК. После этого турецкие истребители начали наносить удары по целям организации в Ираке и Сирии.

