14-летнюю пострадавшую при сходе поезда с рельсов в Коми переведут в Москву

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пострадавшую в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск 14-летнюю девочку перевезут в Москву с использованием санавиации. Для дальнейшего лечения ее примут в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в столице.

В настоящее время девочка все еще находится в коме. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, рассказал в своем телеграм-канале глава Республики Коми Владимир Уйба.

Он отметил, что после ЧП девочка и сопровождающие ее родители были доставлены в Сыктывкар, где пострадавшую госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Чуть позже состоялась телекоммуникационная консультация с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Л. М. Рошаля, в ходе которой сыктывкарские врачи получили все необходимые для лечения ребенка в первое время консультации.

"Но сразу скажу, что уровень дальнейшего ведения девочки необходимо повышать именно с переводом в Центр имени Рошаля. Поэтому, как только у нас будет так называемое окно по транспортировке, будем немедленно переводить", – отметил Уйба.

При этом, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, на данный момент в больницах остаются 11 пострадавших при сходе поезда с рельсов. В их числе двое детей. При этом еще 20 человек, получивших травмы при аварии, в том числе трое детей, получили помощь амбулаторно.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что некоторые пациенты ночью были эвакуированы вертолетами Центра санитарной авиации из поселка Инта в больницы Воркуты и Сыктывкара. Кроме того, пострадавшие получают помощь в медучреждениях Инты и Печор. Медики также проводят осмотры на станциях, которые располагаются по ходу следования поезда до станции назначения Новороссийск.

Зачастую спасателям для прибытия на место железнодорожной аварии необходимо несколько часов, заявил в эфире радио КП заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

"Сложностей для спасателей множество: сама по себе железная дорога имеет большую протяженность. Это значит, что попасть к месту происшествия часто бывает проблематично, так как рядом ничего нет. Но есть поврежденные рельсы, из-за чего аварийный поезд не может подойти вплотную. Вертолету некуда садиться, потому что нет площадки", – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что каждый поезд должен быть оснащен шкафчиками с аварийным оборудованием, а каждый вагон – аптечкой.

ЧП в Коми произошло вечером 26 июня на перегоне Инта-1 – Угольный. Предварительной причиной произошедшего были названы обильные осадки, которые подмыли железнодорожное полотно. В связи с этим ЧП было возбуждено уголовное дело.

В районе места, где произошла железнодорожная авария, были найдены тела двух погибших. Позже спасатели обнаружили тело третьей жертвы ЧП. Ей оказалась 16-летняя девушка – пассажирка 10-го вагона, которая ранее числилась пропавшей без вести. Еще 46 человек пострадали.