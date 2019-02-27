В Ивановской области убит экс-боец клуба ММА

В Ивановской области убит боец смешанного стиля (ММА) Ахмед Гасанов. Следователи разыскивают причастных к преступлению, говорится на сайте СУ СК по региону.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь на 24 февраля. Тело 30-летнего спортсмена с огнестрельными ранениями нашли возле одного из кафе города Тейково. Следствие пока не раскрывает иных подробностей произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Местные новостные издания сообщают, что спортсмен вмешался в конфликт в шашлычной. В ходе ссоры оппонент достал оружие, несколько раз выстрелил в Гасанова и скрылся в неизвестном направлении.

В местном клубе Fightmafia MMA уже выразили соболезнования в связи с кончиной бойца.