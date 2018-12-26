В Казани неизвестный ранил двух человек из пистолета

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Полиция в Казани разыскивает злоумышленника, ранившего из пистолета двух человек. В городе объявлен план "Перехват", передает ТАСС.

По информации МВД, все случилось на пересечении улиц Островского и Университетской. Мужчина сел в автомобиль и к нему подошел неизвестный и выстрелил в водителя. Раненый молодой человек вышел из машины и попытался отобрать оружие. В этот момент неизвестный выстрелил еще раз.

Далее остановить злоумышленника попытался очевидец, но он тоже получил ранение. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент им обоим сделаны операции. По словам медиков, один раненный находится в крайне тяжелом состоянии, второй – в тяжелом состоянии.