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Британская газета The Times за пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе писала о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова первого зампреда комитета ГД по обороне Алексея Журавлева.

Статья под заголовком "Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России" была опубликована 20 ноября. В материале упоминалось в том числе о возгорании посылок DHL, произошедших в июле этого года. Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, "которая обвинила российскую военную разведку".

По словам депутата, данная статья целенаправленно готовила западное общественное мнение для обвинения России.

"Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе", – заявил Журавлев.

Он считает, что вся эта операция была спланирована на Западе.

Самолет DHL потерпел крушение утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей. В результате крушения погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные также спасли двух раненых пилотов из кабины.

Сейчас причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. В Минобороны Литвы отметили, что данных о том, что крушение самолета было следствием теракта или диверсии, пока нет.