Более 100 человек эвакуировали из детского медцентра на юго-западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей вспыхнул пожар. Из здания эвакуировали более 100 человек, сообщает ТАСС.

Центр расположен на Ломоносовском проспекте, дом №2/62. Там загорелась сушилка белья. Площадь возгорания составила не более квадратного метра.

В настоящий момент пожар потушен. В результате ЧП никто не пострадал.