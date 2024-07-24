В Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку у многоквартирного дома

Фото: 123RF/sandsua

ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника около многоквартирного дома в городе Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В городе Грайвороне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал", – написал он.

Гладков уточнил, что в одной из квартир дома из-за атаки были выбиты окна и подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее стало известно, что силы ПВО в ночь на 23 июля перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над Крымом и Черным морем. По 2 украинских беспилотника были также сбиты над Брянской и Белгородской областями.

До этого шесть человек получили ранения в Белгородской области из-за ударов со стороны украинской армии. Двое пострадавших были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

