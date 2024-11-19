Долги экс-адвоката Пашаева превысили сумму в более чем 707 тысяч рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сумма неоплаченных налогов экс-адвоката Эльмана Пашаева составила 707 258 рублей. Еще свыше 25,2 тысячи рублей задолжала юридическая компания, учредителем которой он является, передает РИА Новости.

Его фирма занимается "деятельностью в области права", следует из данных сервиса "БИР-Аналитик". Счета организации подпали под блокировку 18 ноября в связи с неуплатой задолженности.

При этом в сентябре долг Пашаева составлял 39,198 миллиона рублей. Из них основной долг – 36,5 миллиона, а еще 2,5 миллиона были включены в задолженность в качестве исполнительского сбора. Помимо этого, по данным журналистов, задолженность перед ФНС в размере 923 тысяч рублей есть и у супруги экс-адвоката.

Пашаева задержали в Москве в середине сентября. По версии правоохранителей, в феврале этого года при встрече с Алексеем Блиновским (мужем блогера Елены Блиновской. – Прим. ред.) экс-адвокат убедил его в том, что за денежное вознаграждение он сможет освободить супружескую пару от уголовной ответственности.

Предварительно, в результате сделки Пашаев получил 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. В связи с этим было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Также ему предъявили обвинение, сотрудничать со следствием он отказался.

Свой арест Пашаев обжаловал. Однако в начале ноября суд продлил ему срок ареста до 15 января 2025 года.