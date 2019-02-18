Москвича избили и ограбили во время визита к знакомой из интернета

Москвича избили и заковали в наручники в квартире, где он встретился со знакомой из интернета, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером 16 февраля. В полицию обратился мужчина 1990 года рождения. Он рассказал, что познакомился в соцсети с девушкой и пришел к ней в гости по адресу: Малый Власьевский переулок, дом №3, корпус 1.
После встречи в квартиру пришли трое неизвестных. Они стали запугивать мужчину, угрожать и требовать деньги. Злоумышленники отобрали у потерпевшего телефон, банковские карты, паспорт, часы, наушники и перевели с его счета себе 4 тысячи рублей.
Затем пострадавшего отпустили, сказав, что вернут имущество, если он принесет им еще денег. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье "Вымогательство".
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