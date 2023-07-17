Коллега рассказал о погибшей в результате ЧП на Крымском мосту

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Коллега Натальи Кулик, погибшей вместе с мужем Алексеем в результате ЧП на Крымском мосту, назвала ее добрым и светлым человеком, сообщает RT.

Как выяснилось, женщина работала в Управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области.

"Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе. Мы еще не можем понять и принять это. Кажется, что сон", – поделилась ее коллега Дарья Бычкова.

Соседка погибших Валентина Чернова добавила, что у них была хорошая семья. По ее словам, мужчина работал водителем на КамАЗе. Их 14-летняя дочь учится в городской школе. Сейчас она находится в больнице.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что атака на Крымский мост в ночь на 17 июля была организована киевским режимом.

В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь пострадала. Она находится в реанимации. Степень состояния ребенка определяется.

Автомобильное движение на мосту остановлено, в связи с чем граждан призывают выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ. Аксенов попросил жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост.

В Минтрансе России сообщили, что в результате произошедшего ЧП со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом движение железнодорожного транспорта возобновлено. Поезд Симферополь – Москва отправился со станции Керчь через Крымский мост.



Крымский мост закрыли из-за ЧП