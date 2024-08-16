ВСУ уничтожили мост через реку Сейм в Курской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Вооруженные силы Украины уничтожили мост через реку Сейм в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник губернатора региона Роман Алехин.

"Противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм", – написал совет губернатора Курской области.

По его словам, украинская армия также наносит удары по мосту в селе Званном Глушковского района.

Ранее Крестовоздвиженский храм в Суджанском районе Курской области пострадал при обстрелах со стороны ВСУ. По последним данным, в результате атаки украинских войск в регионе пострадали пять храмов и одна обитель.

Кроме того, украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьском Глушковского района Курской области. 12 священников выехали из Суджанского района. Все они поселились у родственников в Курске.

Бои российских и украинских сил в Курской области не прекращаются с 6 августа. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, а с 10-го числа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР.

