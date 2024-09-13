СК арестовал счета экс-замминистра обороны Попова

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Следователи арестовали счета бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова, где были обнаружены свыше 30 миллионов рублей во время расследования дела по факту мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

Кроме того, следователи наложили арест на имущество заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова и директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова. Общая сумма попавшего под арест имущества составила свыше 60 миллионов рублей.

Попова задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год экс-замминистра обороны, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. В связи с этим суд арестовал его до 26 октября.

В начале сентября Попову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе с Шестеровым, Ахмедовым и другими лицами воспользовался служебным положением и похитил бюджетные деньги, выделенные на работу парка "Патриот".

Вину в предъявленном ему обвинении экс-замминистра обороны не признает, а остальные фигуранты дела уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Между тем о задержании Ахмедова и Шестерова по делу о мошенничестве стало известно 23 июля, когда в "Патриоте" проводилась выемка документов.

Спустя время Ахмедова арестовали до 21 сентября. Свою вину он тогда не признал, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.

