Пожар в строительных бытовках локализован на северо-западе столицы

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Пожар в бытовках на стройплощадке на Пятницком шоссе удалось локализовать. Информация о пострадавших не поступала.

"Пожар в бытовках на Пятницком шоссе локализован, по предварительным данным, на площади в 200 квадратных метров в 18 бытовках", – цитирует пресс-службу столичного управления МЧС Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что возгорание началось в бытовках на стройплощадке ЖК "Мир Митино". Источник в экстренных службах сообщил об опасности распространения огня.