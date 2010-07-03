Движение по Волковскому шоссе возобновлено

Движение по Волковскому шоссе в Мытищах, которое ограничивали на время ликвидации возгорания участка газопровода, возобновлено, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.
Ранее для организации проезда пожарной техники перекрывалось движение на участке Волковского шоссе с 0 по 2,1 километра.
Также сообщалось о перекрытии движения на Осташковском шоссе от МКАД. Объехать участок можно по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе.
Затруднения в движении транспорта есть на Ярославском шоссе и Олимпийском проспекте в Мытищах.
Сейчас пять автобусных маршрутов на Ярославском шоссе работают по фактическому расписанию. Это маршруты №388, №316, №317, №502 и №419.
Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.
Число пострадавших возросло до 12 человек. Один из них вертолетом доставлен в ожоговый центр Подольска.
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