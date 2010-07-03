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Москва 24

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14:08

Пять автобусных маршрутов работают по фактическому расписанию из-за возгорания в Мытищах

город транспорт

14:08

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

На Ярославском шоссе из-за возгорания в Мытищах по фактическому расписанию работают пять маршрутов автобусов, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Это № 388 Сергиев-Посад – Москва (метро "ВДНХ"), № 316 Ивантеевка – Москва (а/с "ВДНХ"), № 317 Красноармейск – Москва (а/с "ВДНХ"), № 502 П.Пироговский – Москва (метро "Медведково"), № 419 станция Мытищи – НИИОХ – Москва (метро "Медведково").

Ранее сообщалось о перекрытии движения на Осташковском шоссе от МКАД. Объехать участок можно было по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе.

Затруднения в движении транспорта есть на Ярославском шоссе и Олимпийском проспекте в Мытищах.

Кроме того, перекрыто движение на участке Волковского шоссе с 0 по 2,1 километра. Это пришлось сделать, чтобы организовать проезд пожарной техники.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.

Число пострадавших возросло до 12 человек. Один из них вертолетом доставлен в ожоговый центр Подольска.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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город транспорт

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