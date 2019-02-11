В посольстве РФ не подтвердили информацию о гибели двух россиян в Таиланде

Фото: Patong Police

В посольстве РФ не располагают сведениями о гибели россиян в ДТП на острове Пхукет в Таиланде, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Никаких сведений не поступало, звонков не было", – заявили в российском посольстве.

Местный новостной портал Thaiger сообщил, что в результате аварии на склоне холма Патонг на острове Пхукет погибли двое граждан РФ 29 лет и 31 года. Мотоцикл, на котором они ехали, столкнулся с автомобилем-пикапом.

Ранее посол РФ в Таиланде Евгений Томихин заявил, что Россия надеется открыть генеральное консульство на таиландском острове Пхукет в 2019 году.