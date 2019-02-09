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10:57

Россия может открыть генконсульство на Пхукете в 2019 году

туризм

10:57

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Георгий Поляков

Россия надеется открыть генеральное консульство на таиландском острове Пхукет в 2019 году. Об этом заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"Открытие генконсульства России на Пхукете важно, прежде всего с точки зрения усиления нашей работы в сфере защиты прав и интересов российских граждан", – сказал он, передает РИА Новости.

По информации посольства РФ в Таиланде, в 2018 году общее число россиян в Тайланде составляет почти полтора миллиона. Это и туристы, приезжающие на короткий срок, и граждане России, которые находятся здесь в течение длительного времени или проживают в стране практически постоянно.

туризм

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