Мать сестер Хачатурян передала дочерям в СИЗО вещи

Мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, принесла передачу в СИЗО

Мать сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, Аурелия Дундук передала девушкам в СИЗО вещи, сообщает телеканал Москва 24.

Сестры находятся на карантине в СИЗО №6, к условиям их содержания у правозащитников претензий нет.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.

Мать поддерживает версию дочерей. Она рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга. В МВД отметили, что никаких заявлений не поступало.

Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.