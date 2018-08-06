Дело сестер Хачатурян передано в Главное следственное управление СК России

Фото: соцсети, Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Дело об убийстве Михаила Хачатуряна тремя его дочерьми передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, это необходимо для наиболее полного и объективного расследования инцидента. "Наряду с установлением мотива убийства в рамках расследования следователи тщательно исследуют все обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, условия жизни семьи, характеризующие данные обвиняемых, а также иные сведения, имеющие значение для расследования", – отметила Петренко.

Она добавила, что следователи выяснят, не совершал ли отец противоправные действия в отношении девушек.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры Хачатурян признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за издевательств и насилия со стороны мужчины.

Мать поддерживает версию сестер Хачатурян. Аурелия Дундук рассказала, что во время совместной жизни с мужем неоднократно предпринимала попытки заявить в полицию о насилии со стороны супруга. В МВД отметили, что никаких заявлений не поступало.

Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.