В Вологде пострадали двое рабочих при обрушении кирпичного склада

Фото: СУ СК России по Вологодской области

В Вологде произошло обрушение кирпичного склада, пострадали двое рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Вологодской области.

"При ликвидации последствий обрушения из-под завалов извлечен пострадавший мужчина. Ему оказывается медицинская помощь", – отметили в ведомстве.

Также пресс-служба СК отмечает, что второй рабочий остается под завалами. На территории происшествия работают экстренные службы, следователи и криминалисты.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ").

Ранее сообщалось, что в Республике Коми более 200 человек было эвакуировано из-за задымления в камере пункта регулирующей аппаратуры. Работников двух шах оперативно эвакуировали, в происшествии никто не пострадал.

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