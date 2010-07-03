Авиакомпания "Азимут" не отменит полеты суперджетов после ЧП в Шереметьеве

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Представители авиакомпании "Азимут", авиапарк которой состоит только из самолетов Sukhoi Superjet, заявили, что не отменят рейсы после ЧП в столичном аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что компания работает в штатном режиме. Сейчас в ее авиапарке девять самолетов Sukhoi Superjet 100. К 2022 году "Азимут" собирался купить еще семь таких самолетов.

Ранее самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку через 28 минут после взлета. Приземлившись, лайнер загорелся, его тушили 24 пожарных расчета.

На борту были 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погибли 13 человек, включая двоих детей. Вскоре следователи, которые уже завели уголовное дело, опросят уцелевших пассажиров, а также свидетелей катастрофы.

Кроме того, криминалисты собираются изучить техническую документацию и поговорить с сотрудниками "Аэрофлота". Между тем, представители авиакомпании уже озвучили свою версию произошедшего.

Соболезнования родственникам погибших выразил Сергей Собянин. О случившемся также доложили Владимиру Путину. Президент поручил провести тщательное расследование. А Дмитрий Медведев дал указание сформировать госкомиссию по расследованию ЧП.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

