В ООН заявили, что удары по лагерю в Газе могут приравнять к военному преступлению

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Удары ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа могут являться военным преступлением, так как их можно рассматривать как несоразмерные. Об этом Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) написало в соцсети X.

"Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", – говорится в сообщении.

31 октября МВД Газы заявило о 400 погибших и пострадавших из-за израильских ударов по лагерю беженцев. Среди жертв выявили много женщин и детей.

Представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил удары по лагерю при попытке ликвидировать командира радикальной палестинской организации ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, при этом возложив ответственность за их гибель на руководство анклава.

Палестинские СМИ сообщали, что повторный удар израильских военных по кварталу в Газе, где находится лагерь беженцев, привел к гибели десятков человек.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, уточнял его представитель, был потрясен ростом жестокости в анклаве и смертью гражданского населения из-за ударов по лагерю Джебалия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 796 человек. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.