Финляндия и КНР выясняют роль китайского судна в повреждении Balticconnector

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Финляндия и Китайская Народная Республика выясняют роль китайского судна Newnew Polar Bear в повреждении газопровода Balticconnector. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, пишет агентство Reuters.

"Мы открыли дипломатические каналы взаимодействия с КНР и связались с китайскими властями. Они заверили, что готовы сотрудничать", – сказал Орпо.

Финский политик отметил, что Финляндия и КНР уже приступили к совместной работе. В течение следующих дней будут представлены первые результаты сотрудничества, но пока необходимо набраться терпения. Эксперты должны составить картину случившегося, прежде чем делать выводы.

По данным СМИ, представители Китая пообещали предоставить необходимую информацию в соответствии с международным правом. Оператор газопровода Финляндии Gasgrid, в свою очередь, сообщил, что завершил проверку Balticconnector и не обнаружил других повреждений, кроме выявленных изначально.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября текущего года. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года. В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии.

Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем. В свою очередь, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждение Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру Североатлантического альянса.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, повреждение Balticсonnector, эстонско-финского и эстонско-шведского кабелей связи могут быть связаны. По ее мнению, необходимо тщательно проверить все версии и не делать поспешных выводов.