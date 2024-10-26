Президент Турции Эрдоган обвинил Израиль в стремлении развязать региональный конфликт

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне израильской атаки на Иран обвинил еврейское государство в развязывании конфликта в ближневосточном регионе, передает телеканал TRT Haber.

"Сионистское правительство Израиля, которому потакают западные державы, пытается разжечь фитиль регионального конфликта. Надеюсь, что эта игра не будет сыграна", – заявил Эрдоган, выступая в провинции Хатай на юго-востоке Турции.

Ранее Эрдоган призвал исламские государства объединяться в целях противостояния Израилю. По словам турецкого лидера, альянс этих стран является единственным шагом, "который может остановить израильское высокомерие, бандитизм и терроризм".

В ночь на 26 октября израильские войска начали наносить авиаудары по Ирану в отместку за его массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября. В ЦАХАЛ отметили, что таким образом Израиль, отвечает на многочисленные атаки Ирана на еврейское государство.

Спустя несколько часов армия обороны Израиля заявила о завершении атаки по территории Ирана. Уточняется, что удары израильских ВВС были направлены на заводы Ирана по производству ракет, ракетные комплексы "земля–воздух" и местные средства ПВО. В ЦАХАЛ добавили, что Израиль оставляет за собой право на защиту в случае новых атак со стороны Ирана.

В свою очередь, в Иране заявили об "ограниченном ущербе" военным объектам. По данным иранских военных, атаки были направлены на объекты в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.