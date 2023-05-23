Глава разведслужбы Германии заявил об отсутствии признаков военного ослабления России

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Российская сторона не ослабла и не демонстрирует каких-либо признаков истощения в военной области. Таким мнением поделился глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль.

"Россия по-прежнему способна вести боевые действия в долгосрочной перспективе, пополняя войска военнослужащими, оружием и боеприпасами", – цитирует его издание Die Welt.

Вместе с этим глава разведслужбы отметил, что в этом вопросе нельзя даже говорить о какой-либо слабости или о том, российская сторона может в скором времени отойти от своих планов.

Ранее Каль заявлял, что силы РФ в состоянии продолжать спецоперацию на Украине "на длинной дистанции". При этом, отметил он, разведслужба не видит, чтобы ситуация как-то пошатнула авторитет российского государства.

До этого бывший агент МИ-6 сообщил, что ВСУ во многом уступают ВС РФ, несмотря на помощь от западных стран. По словам британского разведчика, украинская сторона не способна нанести какой-либо контрудар.