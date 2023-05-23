Подполковник ВС США призвал реализовать истинные американские интересы на Украине

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Американским властям необходимо сконцентрироваться на том, чтобы их действия в конфликте на Украине служили интересам Соединенных Штатов. Об этом написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в своей статье для Responsible Statecraft.

Он также сообщил, что основные цели Вашингтона на Украине должны заключаться в том, чтобы предотвратить эскалацию конфликта за пределами Украины, переложить поддержку Киева на европейский партнеров и исключить возможность любых мирных соглашений, при которых США или НАТО обяжутся предоставить Украине гарантии безопасности.

Что касается поставок США вооружения на Украину, то Дэвис считает их бессмысленными, поскольку они не отвечают национальным интересам Штатов. В частности, он заявил, что американские истребители F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию в конфликте.

Помимо этого, американский подполковник призвал Вашингтон поспособствовать прекращению боевых действий на Украине.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что поставки истребителей F-16 – приоритет для США, их реализация начнется в ближайшие месяцы.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл, в свою очередь, сообщил, что передача Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 украинской стороне не изменит ход боевых действий в пользу Киева.