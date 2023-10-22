ВКС РФ уничтожили лагерь подготовки и склад с боеприпасами террористов в Сирии

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили лагерь подготовки и склад с боеприпасами террористов в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В целях предотвращения очередных вооруженных провокаций со стороны террористов ВКС России нанесено три авиаудара по объектам террористов в провинции Идлиб. Уничтожены склад с боеприпасами, лагерь подготовки и опорный пункт незаконных вооруженных формирований", – передает ТАСС слова контр-адмирала.

По его словам, в минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела по сирийским позициям правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Кулить добавил, что один военнослужащий Сирии погиб.

Ранее Кулить заявлял, что террористы готовят нападение на мирное население и пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. По его словам, атаки планируются с применением беспилотников и реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия.



