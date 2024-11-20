РИА Новости: досрочные выборы президента Абхазии могут пройти 15 февраля

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Досрочные выборы президента Абхазии могут состояться 15 февраля 2025 года. Об этом РИА Новости заявил источник в ЦИК республики.

По словам собеседника агентства, во время консультаций дата может поменяться. Решение о дате проведения выборов принимает парламент, уточнил он.

Протесты в Абхазии начались 11 ноября, когда оппозиция выступила против соглашения об инвестиционной деятельности российских юрлиц в стране. Уже 15-го числа протестующие взяли под контроль правительственные здания в столичном Сухуме.

По итогам переговоров между властями и оппозицией президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция, в свою очередь, согласилась освободить правительственный комплекс.

Позже парламент республики принял отставку Бжании. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба стал исполняющим обязанности главы страны.