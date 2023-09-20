На акциях у кабмина Армении и посольства РФ были задержаны 16 человек

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На акциях протеста, произошедших накануне у здания правительства Армении и посольства РФ в центре Еревана, задержали 16 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянской полиции.

Уточняется, что 11 человек задержали у здания кабмина, еще 5 – у российского посольства.

Протестующие собрались на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Также они требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Они пытались штурмовать здание правительства и прорвать полицейский кордон. Правоохранители применили светошумовые гранаты.

Директор Института политических исследований Сергей Марков поделился с радио КП мнением, что Пашинян намеренно развязал новую войну в Нагорном Карабахе.

Как считает эксперт, у начавшейся войны есть две особенности. Первая, по его мнению, состоит в том, что Азербайджан гораздо сильнее Армении и очевидно выиграет эту войну. Вторая особенность заключается в том, что армянский премьер является инициатором всего происходящего и об этом он договорился во Франции с президентом Эммануэлем Макроном.

Политолог добавил, что мотивы Пашиняна заключаются в желании проиграть войну и обвинить в этом Россию, что приведет к окончательному разрыву отношений двух стран.

Ранее лидер блока "Мать Армения" Андраник Теванян заявил о планах армянской оппозиции провести вечером 20 сентября новый митинг у здания правительства в центре Еревана. По его словам, из-за политики Пашиняна сегодня Армения осталась одна, и единственное решение – отстранить премьера.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о проведении локальных антитеррористических мероприятий на территории Нагорного Карабаха. Отмечалось, что это необходимо для восстановления конституционного строя в регионе.

Азербайджанская сторона потребовала полного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Впоследствии экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил, что в регионе "начался массированный арт-обстрел". Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате военной операции Азербайджана погибли 25 человек, включая детей. Более 120 человек пострадали, среди них – мирные жители. Он также сообщил, что из-за нехватки топлива и отсутствия связи возникли сложности с транспортировкой раненых и пострадавших.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потребовал от властей Азербайджана прекратить боевые действия и заявил, что готов сесть за стол переговоров для завершения конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что безопасность российских миротворцев в Нагорном Карабахе является приоритетом для Москвы. Он подчеркнул, что сейчас они работают в тесном контакте с Баку и Ереваном.

Несколько сотен человек попытались прорваться с здание правительства в Ереване