Фото: depositphotos/paulgrecaud

Первая резолюция нового состава Европарламента, которая осуждает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и называет его предложения о мире нарушением договоров и политики ЕС, приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом говорится в статье издания Junge Welt.

"Данная резолюция – это документ, свидетельствующий о политической мании величия, яростном разочаровании от бессилия и, как следствие, повышенном стремлении к насилию", – отметил автор материала.

Проект требует от Евросоюза значительно увеличить военную поддержку Украины, а также снять ограничения на использование западного оружия, поставляемого Киеву. Журналисты отметили, что за документ проголосовали представители многих партий, называющих себя "левыми" и антиимпериалистическими.

Виктор Орбан посетил Киев 2 июля. В рамках встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским он предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня в целях начала переговоров.

После этого политик направился в Москву. Там он принял участие во встрече с Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсуждали мирные инициативы, предложенные российским президентом.

8 июля премьер Венгрии прибыл в Китай, где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит в страну Орбан подтвердил публикацией на своей странице в соцсети Х, которую он сопроводил подписью "Мирная миссия 3.0".

Затем Орбан встретился с Дональдом Трампом, с которым также обсудил вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Визиты венгерского премьера вызвали острую реакцию со стороны западных лидеров и политиков. К примеру, депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе.