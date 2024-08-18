РИА Новости: ВС РФ уничтожили 16 военных штурмового батальона ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили подразделение ВСУ в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

"Группа из 16 военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады украинской армии уничтожена у населенного пункта Кремяное Курской области", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, подразделение ВСУ было устранено в лесу.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли в плен бойца ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области. У военных ВСУ при себе были экшн-камеры, на которые они фиксировали издевательства и похищения. Один из них на допросе признался, что принимал в этом участие.

Накануне еще двое украинских военных сдались в плен на курском направлении. Российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. По словам Алаудинова, обстановка на курском направлении рабочая, подконтрольная.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

