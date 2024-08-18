Рогов: в Курской области взят в плен похищавший мирных жителей боец ВСУ

18 августа, 08:53Происшествия
Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"
Вооруженные силы РФ взяли в плен бойца ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
"Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов", – подчеркнул он.
По словам Рогова, у военных ВСУ при себе были экшн-камеры, на которые они фиксировали издевательства и похищения. Один из них на допросе признался, что принимал в этом участие.
Допрос провел замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Накануне еще двое украинских военных сдались в плен на курском направлении. Российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. По словам Алаудинова, обстановка на курском направлении рабочая, подконтрольная.
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.
С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.
Мишустин сообщил о выделении пострадавшим из Курской области почти 2 млрд рублей