Рогов: в Курской области взят в плен похищавший мирных жителей боец ВСУ

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Вооруженные силы РФ взяли в плен бойца ВСУ, который похищал мирных жителей в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель комиссии ОП по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

"Бандеровцы, избивавшие и грузившие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов", – подчеркнул он.

По словам Рогова, у военных ВСУ при себе были экшн-камеры, на которые они фиксировали издевательства и похищения. Один из них на допросе признался, что принимал в этом участие.

Допрос провел замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Накануне еще двое украинских военных сдались в плен на курском направлении. Российские силы круглосуточно пресекают попытки прорыва подразделений ВСУ в Курской области. По словам Алаудинова, обстановка на курском направлении рабочая, подконтрольная.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3 160 военнослужащих, 44 танка и 43 бронетранспортера.

