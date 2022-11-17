Песков прокомментировал заявление Белого дома о ракетном инциденте в Польше

Фото: ТАСС/Слуцкий Максим

Первопричиной текущего положения дел являются действия США и НАТО. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Американцы говорят в парадигме "если бы не было того-то, то и не было бы этого". Тогда есть смысл отмотать назад", – отметил Песков.

Ранее сообщалось, что американская сторона возложила на Россию ответственность за падение ракет на территории Польши, вне зависимости от того, что именно в будущем покажет расследование.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подчеркнула, что украинская сторона имеет право на самооборону. Уотсон отметила, что власти США полностью доверяют Польше в плане расследования данного происшествия. По ее словам, Белый дом не будет опережать события без достоверной информации.

Снаряд упал в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, во вторник, 15 ноября. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Позже Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой

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