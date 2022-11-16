Белый дом возложил на РФ ответственность за падение ракет в Польше

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Американская сторона возложила на Россию ответственность за падение ракет на территории Польши, вне зависимости от того, что именно в будущем покажет расследование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенну Уотсон.

"Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, которая в конечном счете несет ответственность за данный трагический инцидент, является Россия, обстрелявшая Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Представитель Совбеза подчеркнула, что украинская сторона имеет право на самооборону. Уотсон отметила, что власти США полностью доверяют Польше в плане расследования данного происшествия. По ее словам, Белый дом не будет опережать события без достоверной информации.

Американская сторона, поделилась она, не увидела противоречий в предварительной оценке польского президента Анджея Дуды о том, что снаряд упал из-за украинской ПВО.

Снаряд упал в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, во вторник, 15 ноября. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Позже Дуда указал на высокую вероятность того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

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