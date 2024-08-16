В Минобороны РФ заявили о минировании путей резервов ВСУ к курскому приграничью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Инженерные подразделения Вооруженных сил (ВС) России дистанционно минируют пути резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к приграничным районам Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Этим занимаются расчеты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие", уточнили представители ведомства. Они заминировали местность в районах сосредоточения резервов украинских военных в Сумской области.

При этом к настоящему моменту формированиям ВСУ, которые находятся на территории Курской области, осталось только окапываться и стараться как можно дольше удерживать занятую территорию, заявил в эфире радио КП советник врио губернатора региона Роман Алехин. Однако он подчеркнул, что им не удастся это сделать.

"Они потратили большой элитный ресурс (подразделения. – Прим. ред.) и у них есть страх, что мы этим воспользуемся. ВСУ сейчас в роли камикадзе", – пояснил Алехин.

Советник также отметил, что если российские военные начнут наступать, солдаты ВСУ окажутся вынуждены уйти на свою территорию. В противном случае они будут уничтожены в котле.

Бои между российскими и украинскими военнослужащими продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военнослужащих, 41 танк и 40 БТР. Также, по последним данным, в регионе погибли не менее 12 мирных жителей. При этом более 140 человек, включая 10 детей, пострадали и были госпитализированы.