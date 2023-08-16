Собянин: в Москве ежегодно в среднем вводится около 4 млн кв м жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 4 миллионов квадратных метров жилой недвижимости вводится в Москве каждый год. Об этом сообщил кандидат в мэры столицы Сергей Собянин во время встречи со своими сторонниками в общественном штабе на Покровке.

"Если посмотреть, сколько мы строим, <...> вот за последние 10–12 лет, мы в среднем вводили 4 миллиона квадратных метров (жилья), это немало", – сказал он.

Собянин также затронул тему реновации жилищного фонда. По его словам, к настоящему времени новые квартиры по этой программе получили почти 130 тысяч горожан.

"Скромная цифра: мы сейчас переселяем или уже переселили 127 тысяч человек", – уточнил кандидат в мэры.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

