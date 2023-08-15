Годовой план ввода жилья в Москве выполнен более чем 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию около 3,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что по итогам семи месяцев можно сделать вывод, что строительная отрасль успешно справляется с санкциями и международным давлением – негативные явления сильно не повлияли ни на работу государственных застройщиков, ни на частных девелоперов.

По словам Бочкарева, всего в 2023 году планируетсяпостроить около 4,8 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, годовой план ввода жилья в городе выполнен более чем на 72%. Всего, начиная с 2011 года, в столице возвели 54,2 миллиона "квадратов" жилья.

В то же время глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов рассказал, что с января по июль на кадастровый учет в столице поставили 179 многоквартирных домов общей площадью 6,4 миллиона квадратных метров. Наибольшее количество новостроек учтено в ТиНАО – 56 домов. В ЮАО учли 26 домов, в ЮВАО – 22 новостройки.

Майданов добавил, что благодаря "Национальной системе пространственных данных", направленной в том числе на реструктуризацию всех учетно-регистрационных действий, упрощены административные процедуры при проведении кадастрового учета.

С октября 2018 года в России реализуется национальный проект "Жилье и городская среда", ключевые задачи которого обеспечить россиян доступным жильем и повысить качество среды проживания. В Москве за это время построили почти 30 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, из которых около 5 миллионов ввели в эксплуатацию с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 года в Москве ввели 30 жилых домов по программе реновации. Это около 530 тысяч квадратных метров жилой площади или порядка 9,1 тысячи квартир. Лидером по вводу стал северо-восточный административный округ, там подготовили шесть домов. Следом идут южный и северный административные округа с пятью домами в каждом.

Дом по программе реновации построили в районе Марьина роща