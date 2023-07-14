Столичные единороссы представили список доверенных лиц Сергея Собянина

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Мишин

Секретарь московского отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал, кто вошел в список доверенных лиц Сергея Собянина, одного из кандидатов на выборы мэра Москвы.

"Это наши горожане, лидеры общественных объединений, заслуженные деятели культуры, работники здравоохранения, молодежь", – сказал парламентарий, отметив, что все они известны в столице своими делами.

Так, доверенными лицами Собянина стали:



худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков;

главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко;

директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков;

председатель Московского городского совета ветеранов Георгий Пашков;

глава проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина;

Арина Шарапова;

директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина;

директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Все они будут принимать участие деятельности штаба общественной поддержки кандидата, который работает по адресу улица Покровка, дом 47.

Говоря о своем решении стать доверенным лицом Собянина, Арина Шарапова напомнила, что за время его руководства город получил мощнейшее развитие. Она отметила, что хочет, чтобы столь эффективная работа продолжалась и дальше.

"Я хочу поддержать кандидатуру Сергея Семеновича Собянина, <...> потому что мы все хотим эффективной работы, такой же, как была. Мы хотим, чтобы такая эффективная работа была в будущем", – подчеркнула телеведущая.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина